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Kayseri'de kayıp kadın Yılanlı Dağı'nda bulundu - Son Dakika
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Kayseri'de kayıp kadın Yılanlı Dağı'nda bulundu

Kayseri'de kayıp başvurusu yapılan Suriye uyruklu kadın, Yılanlı Dağı'nda soğuktan donmak üzereyken bir çoban tarafından bulundu. Hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alındı.

25.12.2023 - 18:31,
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KAYSERİ'de, bir süre önce yakınları tarafından hakkında kayıp başvurusu yapılan Suriye uyruklu N.A. (35), Yılanlı Dağı'nda soğuktan donmak üzereyken bir çoban tarafından bulundu. Hastaneye kaldırılan kadın, tedaviye alındı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi yakınlarındaki Yılanlı Dağı'nda meydana geldi. Dağda koyun otlatan çoban, hareketsiz halde yatan bir kadın görüp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede yaptıkları keşfin ardından dağa tırmandı. Yaklaşık yarım saat süren çalışma ile kadına ulaşıldı. Soğuktan donma tehlikesi geçiren Suriye uyruklu N.A.'nın, bir süre önce yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu kişi olduğu belirlendi.

N.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. (DHA)

Kayseri\'de kayıp kadın Yılanlı Dağı\'nda bulundu
Kaynak: DHA
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