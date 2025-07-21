Kayseri'de Kayıp Kişi Erciyes'te Ölü Bulundu

Kayseri'de yaklaşık bir aydır haber alınamayan kişi, Erciyes Dağı'ndaki bir barakada ölü bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erciyes Dağı'ndaki bir barakada erkek cesedi bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Olay yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen jandarma, maktulün barakaya tek girdiğini ve fenalaşıp yere düştüğünü tespit etti.

İncelemeler sonucu kimliği tespit edilen M.D. için yaklaşık 1 ay önce emniyete kayıp başvurusunda bulunulduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.