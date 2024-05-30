Kayseri Büyükşehir Belediyesi, köy okullarının duvarlarını Mimar Sinan'ın eserleriyle süsleyecek - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, köy okullarının duvarlarını Mimar Sinan'ın eserleriyle süsleyecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, köy okullarının duvarlarını Mimar Sinan\'ın eserleriyle süsleyecek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, köy okullarının duvarlarına sanatçı ve çocuklarla Mimar Sinan'ın eserlerini resmedeceklerini açıkladı. Büyükkılıç, 'Kayseri'de Sinan Zamanı' başlığıyla yıl boyunca resim yapma etkinliklerinin düzenleneceğini belirtti. İlk etkinlik, 3 Haziran Pazartesi günü Melikgazi ilçesi Gürpınar İlkOkulu'nda gerçekleştirilecek.

30.05.2024 17:36
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, köy okullarının duvarlarına sanatçı ve çocuklarla Mimar Sinan'ın eserlerini resmedeceklerini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Büyükkılıç, Mimar Sinan'ı, memleketi Kayseri'de etkinlikle anacaklarını belirtti.

Kayseri'de köy okullarının duvarlarını eşsiz deha Mimar Sinan'ın eserleriyle süsleyeceklerini aktaran Büyükkılıç, etkinlikleri sanatçı ve çocuklarla yapacaklarını ifade etti.

Büyükkılıç, "Kayseri'de Sinan Zamanı" başlığında yıl boyunca, sanatçıların da katılımıyla resim yapma etkinliklerinin düzenleneceğini vurguladı.

Kayseri'den çıkarak, dünyaya mal olmuş mimarlık dehası Mimar Sinan'ı anmaya ve sanatını anlatmaya gayret gösterdiklerini kaydeden Büyükkılıç, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Kayseri Valiliği ve Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde başlatılan 'Kayseri'de Sinan Zamanı' etkinlikleri kapsamında Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ressam Mahir Güven ve Sanatçı Günseli Kato, öğrencilerle birlikte köy okullarının duvarlarını, Sinan'ın ölümsüz eserleriyle süsleyecek." ifadelerini kullandı.

Okul duvar boyama etkinliğinin ilki, 3 Haziran Pazartesi günü saat 11.30'da Melikgazi ilçesi Gürpınar İlkOkulu'nda yapılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri Büyükşehir Belediyesi, köy okullarının duvarlarını Mimar Sinan'ın eserleriyle süsleyecek - Son Dakika

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