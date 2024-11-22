Kayseri'de Kümeste Esrar Ele Geçirildi

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Kayseri'de güvercin beslenen kümeste 5 kilo 209 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, güvercin beslenen bir kümeste yaptıkları aramada, çantada 5 parça halinde toplam 5 kilo 209 gram esrar ile ruhsatsız tüfek ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler T.Ç. (27) ve C.U'nun (20) emniyetteki işlemleri sürüyor.