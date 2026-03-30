Kayseri'de Kütüphaneler Haftası Mesajları

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kütüphaneler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükkılıç, mesajında, Büyükşehir Belediyesinin, okuyan ve okutan şehrin mimarı konumunda olduğunu belirtti.

Kayseri'nin kütüphaneler şehri olduğunu aktaran Büyükkılıç, şöyle devam etti:

"Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimiz ile Kayseri'mize kazandırdığımız kütüphanelerle şehirde kitap sevgisini ve okuma alışkanlığını arttırdığımıza inanıyoruz. Kayseri'mizin eşsiz birer kültür hazinesi haline gelen kütüphanelerimiz, hem gelecek nesillerimizi yetiştirecek hem de geleceğe miras olacak en kıymetli değerlerimiz."

Başkan Büyükkılıç, 8. Kayseri Kitap Fuarı'nın açılacağını ifade etti.

Başkan Çolakbayrakdar'ın mesajı

Başkan Çolakbayrakdar da mesajında, kütüphanelerle zenginleştirilmiş bir şehir inşa etme anlayışıyla hareket ettiklerini belirtti.

Şehri nitelikli sosyal ve kültürel alanlarla donattıklarını anlatan Çolakbayrakdar, kütüphanelerin bilgiye erişimde önemli bir rol üstlendiğini kaydetti.