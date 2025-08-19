Kayseri\'de "Metruk Yapı ve Hasarlı Yapı Tespit Semineri" düzenlendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Hacılar Belediyesi işbirliğiyle "Metruk Yapı ve Hasarlı Yapı Tespit Semineri" gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Afet İşleri Daire Başkanlığı öncülüğünde, Hacılar Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen seminer, Hacılar Şehit Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan seminerdeki konuşmasında, bir afet durumunda tüm belediyelerin teyakkuza geçtiğini ve yerel yönetim faaliyetlerinin toplumun huzur ve güvenliğinin artmasına katkı sunduğunu ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanı Gonca Arın ise metruk yapıların tespit ve yıkım işlemlerine akademik bir bakış açısı getirme amacıyla seminer düzenlediklerini kaydetti.

Seminere, Abdullah Gül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamil Aydın ile İş Güvenliği Uzmanı Burak Ökçesiz de konuşmacı olarak katıldı.

Seminerde, özellikle yaşam ömrünü tamamlamış, kullanılmayan ve bulunduğu bölgede güvenlik riski oluşturan metruk yapıların tespit edilmesi, bu yapılara yönelik uygulanacak işlemler, hasar tespit yöntemleri ve sahada alınması gereken iş güvenliği önlemleri detaylı şekilde ele alındı.

Öte yandan, teorik eğitimin ardından ilçede belirlenen bölgelerde saha incelemeleri yapılarak uygulamalı değerlendirmelerde bulunuldu.