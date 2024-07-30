Kayseri'de işçi taşıyan midibüsle kamyonun çarpışması sonucu yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı.
U.E'nin kullandığı 26 AFT 262 plakalı kamyon, Melikgazi ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda R.Ö. kontrolündeki 38 P 0791 plakalı servis midibüsüyle çarpıştı.
Kazada midibüs sürücüsü R.Ö. ile araçtaki 9 işçi yaralandı.
Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Araçta sıkışan midibüs sürücüsü, Kayseri Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralanan R.Ö. ile 9 işçi, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Midibüs ile Kamyon Çarpıştı: 10 Yaralı - Son Dakika
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