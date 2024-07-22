Kayseri'de Milletvekilleri, Belediye Başkanları ve Oda Başkanları Toplantıda Buluştu - Son Dakika
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Kayseri'de Milletvekilleri, Belediye Başkanları ve Oda Başkanları Toplantıda Buluştu

Kayseri'de yapılan çalışma ve hizmetlerle ilgili toplantı düzenlendi. Toplantıya AK Parti milletvekilleri, belediye başkanları ve oda başkanları katıldı. Toplantıda, şehrin ticareti, sanayisi, turizmi, ulaşımı, tarımı ve hayvancılığı gibi konular görüşüldü. Toplantının ardından Akar ve beraberindekiler vatandaşlarla bir araya geldi.

22.07.2024 15:36
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Kayseri'de milletvekilleri, belediye başkanları ile oda başkanları kentte yapılan çalışma ve hizmetlerle ilgili toplantıda bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinde düzenlenen toplantıya, AK Parti Milletvekilleri Hulusi Akar, Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı ve Bayar Özsoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve AK Parti Kayseri İl Başkan Vekili Hasan Nuri Kuş katıldı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Akar, toplantının ardından yaptığı açıklamada, merkez ve ilçelerde yürütülen, yapımı devam eden ve programa alınan yatırımlar konusunda istişarede bulunduklarını söyledi.

Şehrin ticareti, sanayisi ve turizmi ile ilgili görüştüklerini belirten Akar, Kayseri'nin daha başarılı olması için fikir alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Akar, Kayserili sanayicilerin geniş bir alanda yatırım ve üretime devam ettiklerini de dile getirdi.

Ulaşımda kara, demir ve havayoluyla ilgili projelerin olduğunu aktaran Akar, bu projelerin tamamlanmasının iş dünyasına ve turizme katkı sağlayacağını kaydetti.

Akar, tarım ve hayvancılığı önemsediklerini ve bu konuda üreticilere destek verdiklerini vurguladı.

Toplantının verimli geçtiğini anlatan Akar, Kayseri için emeği geçen ve katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Akar ve beraberindekiler daha sonra Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaynak: AA

AK Parti, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Milletvekilleri, Belediye Başkanları ve Oda Başkanları Toplantıda Buluştu - Son Dakika

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