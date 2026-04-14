Kayseri\'de Minibüs Kazası: 8 Yaralı

KAYSERİ'de 2 minibüsün çarpıştığı kazada, aralarında özel öğrencilerin de olduğu 8 kişi yaralandı. Kaza , güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi Çeltik Sokak'ta meydana geldi. Hacı E. idaresindeki 38 S 0038 plakalı öğrenci servisi ile Harun E. yönetimindeki 38 APK 775 plakalı rehabilitasyon merkezi öğrencilerini taşıyan minibüs çarpıştı. Kazada aralarında özel öğrencilerin de bulunduğu 8 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan 2 minibüsün çarpıştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.