Kaza, saat 14.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi Çeltik Sokak'ta meydana geldi. Hacı E. idaresindeki 38 S 0038 plakalı öğrenci servisi ile Harun E. yönetimindeki 38 APK 775 plakalı rehabilitasyon merkezi öğrencilerini taşıyan minibüs çarpıştı. Kazada aralarında özel öğrencilerin de bulunduğu 8 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan 2 minibüsün çarpıştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kayseri'de Minibüs Kazası: 8 Yaralı
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?