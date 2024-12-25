Kayseri'de Okul Çevresinde GBT Uygulaması

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Kayseri'de polis ekiplerince okul çevresinde yapılan asayiş uygulamasında 41 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kocasinan Anadolu Lisesi çevresinde okulla ilgisi olmayan kişilere yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Uygulamada, 9'u araç sürücüsü 41 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi bağımlılık yapan maddelerden uzak tutarak, sağlıklı ve güçlü bir gelecek inşa edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.