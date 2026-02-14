Kayseri'de Otobüs-Kamyonet Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kayseri'de Otobüs-Kamyonet Kazası: 5 Yaralı

14.02.2026 20:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı, soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ'de yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda meydana geldi. K.D. idaresindeki 58 ABG 368 plakalı yolcu otobüsü ile O.K. yönetimindeki 38 BA 103 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan her iki aracın sürücüsü ile 3 yolcu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Otobüste yolcu olarak bulunan Mustafa Ateşyak, "Kamyonetin bayağı bir hızı vardı. Çok detaylı bilemiyoruz. Biraz uykuluyduk. Çok şükür bir sıkıntımız yok. Yaralıları gönderdiler. Ek araç bekliyoruzö diyerek yaşadıklarını anlattı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Kayseri, Güncel, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Otobüs-Kamyonet Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis’teki olaylar beni üzdü Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis'teki olaylar beni üzdü
Süper Star Ajda, 80. yaşını kutladı Süper Star Ajda, 80. yaşını kutladı
Jhon Duran, Galatasaray dahil tam 24 kulübe önerildi Çıkan sonuç vahim Jhon Duran, Galatasaray dahil tam 24 kulübe önerildi! Çıkan sonuç vahim
Bakan Gürlek’ten “İBB duruşmaları TRT’den yayınlansın“ çağrılarına yanıt Bakan Gürlek'ten "İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın" çağrılarına yanıt
Fenerbahçe yeni sezonda bombayı Richarlison ile patlatıyor Fenerbahçe yeni sezonda bombayı Richarlison ile patlatıyor
Teksas’ta dehşet evi: Evlatlık çocuklarını kafese kapatan anneye 80 yıl hapis Teksas'ta dehşet evi: Evlatlık çocuklarını kafese kapatan anneye 80 yıl hapis

19:58
Saadet Partisi lideri Arıkan’dan Haberler.com canlı yayınında açıklamalar
Saadet Partisi lideri Arıkan'dan Haberler.com canlı yayınında açıklamalar
19:14
İnci Taneleri’nin hayranlarını yıkacak haber
İnci Taneleri'nin hayranlarını yıkacak haber
18:57
Canlı anlatım Dev derbide ilk gol geldi
Canlı anlatım! Dev derbide ilk gol geldi
18:44
Türk donanması, Almanya’da
Türk donanması, Almanya'da
18:12
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti
18:10
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: Hakkımdaki iddialar planlı bir kumpasın parçası
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: Hakkımdaki iddialar planlı bir kumpasın parçası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 20:19:36. #7.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de Otobüs-Kamyonet Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.