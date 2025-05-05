Kayseri'de Otobüs Kazası Davası Devam Ediyor

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde otobüsün devrilmesi sonucu 1'i çocuk 3 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin sürücünün yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, taraf avukatları katıldı, tutuksuz sanık B.K. duruşmaya katılmadı.

Müşteki avukatı, şikayetlerinin devam ettiğini belirtti.

Sanık avukatı ise mahkemeye gelen belgelerde aleyhe hususları kabul etmediklerini söyledi.

Müvekkilinin, asıl şoför yorulduğu için direksiyona geçtiğini öne süren sanık avukatı, kazanın üzerinden 2 yılı aşkın süre geçtiğini belirterek, müvekkilinin yurt dışı yasağı adli kontrol şartının kaldırılmasını talep etti.

Sanık avukatının talebini reddeden mahkeme heyeti, gelmeyen 2 tanığın gelecek celse hazır edilmesi ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

B.K. idaresindeki İstanbul Bağcılar Belediyesine ait 34 FIR 436 plakalı otobüs, 6 Nisan 2023'te Gürün-Pınarbaşı kara yolunun 48. kilometresinde kontrolden çıkarak devrilmişti. Kazada Atakan Sırbudak (48), Hayri Ay (48) ve Hilmi Eymen Dinleyici (10) ölmüş, 19 kişi yaralanmıştı.

Gözaltına alınıp tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan sürücü B.K. hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açılmıştı.