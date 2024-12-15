Kayseri'de Otomobil ve Kamyonet Çarpıştı: 6 Yaralı - Son Dakika
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Kayseri'de Otomobil ve Kamyonet Çarpıştı: 6 Yaralı

Kayseri\'de Otomobil ve Kamyonet Çarpıştı: 6 Yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

15.12.2024 23:30  Güncelleme: 23:31
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KAYSERİ'de otomobil ve kamyonetin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Kocasinan İlçesi Ziya Gökalp Mahallesi Kudüs Caddesi ile Karaçayır Caddesi kesişiminde meydana geldi. E.G. idaresindeki 38 YU 747 plakalı kamyonet ile E.D. yönetimindeki 34 RY 1227 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobilin motoru yerinden çıkarak yola savrulurken E.G., D.K., A.A., E.D., F.E. ve A.D. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de Otomobil ve Kamyonet Çarpıştı: 6 Yaralı - Son Dakika

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