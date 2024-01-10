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Kayseri'de otomobilde silah ve uyuşturucu ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Kayseri'de otomobilde silah ve uyuşturucu ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı

Kayseri'de, Talas Mevlana Mahallesi'nde şüphelenilen bir otomobilde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 10 fişek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Aracın içinde bulunan M.S, Y.M, M.Ş, F.Y. ve hırsızlık suçundan aranan M.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kayseri\'de otomobilde silah ve uyuşturucu ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı
10.01.2024 - 01:00,
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Kayseri'de bir otomobilde yapılan aramada silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi, ataçtaki 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Talas Mevlana Mahallesi Şehit Naci Akarsu Sokak'ta şüphelendikleri bir otomobilde arama yaptı.

Aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 10 fişek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Araçtaki M.S, Y.M, M.Ş, F.Y. ve hırsızlık suçundan arandığı tespit edilen M.Y. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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