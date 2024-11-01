Kayseri\'de Pencere\'den Düşen Genç Kız Hayatını Kaybetti

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KAYSERİ'de, 10 katlı binanın 9'uncu katındaki pencereden düşen 18 yaşındaki İpek B., hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Erciyesevler Mahallesi'ndeki 10 katlı binanın 9'uncu katında meydana geldi. İpek B., 9'uncu kattaki odasındaki pencereden zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan genç kızı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan İpek B., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.