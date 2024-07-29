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Kayseri'nin peribacaları

Kayseri'de peribacalarına benzeyen kayalar görsel şölen oluşturuyor

KAYSERİ - Kayseri'de peribacalarını andıran kayalar, görsel şölen oluşturuyor.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi sınırları içerisinde bulunan dağlık alanda oluşan ve peribacalarına benzerliği ile dikkat çeken kayalar, görsel şölen oluşturuyor. Dağın yamacında bulunan ve ortalarının oyulduğu görülen kayalar; volkanik mekanizmalar olan kalderaların patlamaları sonucu oluşan peribacalarını andırıyor. Dron ile havadan görüntülenen bölgedeki kayalar; görenlerin de dikkatini çekiyor.