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Kayseri'de Polis Ekipleri Emniyet Kemeri Takmayan Sürücülere Simülasyonla Uyarıda Bulundu - Son Dakika
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Kayseri'de Polis Ekipleri Emniyet Kemeri Takmayan Sürücülere Simülasyonla Uyarıda Bulundu

Kayseri'de polis ekipleri, emniyet kemeri takmayan sürücülere emniyet kemerinin önemini simülasyon aracıyla göstererek bilinçlendirme çalışması yaptı. Emniyet kemerinin yaralamalı kazalarda yüzde 60, ölümlü kazalarda ise yüzde 45 oranında önleyiciliği olduğu belirtildi.

Kayseri\'de Polis Ekipleri Emniyet Kemeri Takmayan Sürücülere Simülasyonla Uyarıda Bulundu
23.01.2024 - 16:39,
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Kayseri'de polis ekipleri emniyet kemeri takmayan sürücülere, emniyet kemerinin önemini simülasyon aracıyla anlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptıkları uygulamada emniyet kemeri kontrolü yaptı.

Uygulamada, emniyet kemeri takmayan sürücüler tespit edilerek, simülasyon aracına bindirildi. Simülasyon aracında, kaza anında emniyet kemeri bağlıyken yaşanacaklar uygulamalı olarak gösterildi.

Komiser yardımcısı Hüseyin Yılmaz, AA muhabirine, bütün sürücülere emniyet kemeri takmayı önerdiklerini söyledi.

Emniyet kemerinin hayat kurtardığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Burada emniyet kemerinin önemini, simülasyon aracımızla sürücülerimize uygulamalı olarak gösteriyoruz. Genelde binen bütün şoförlerimiz, sürücülerimiz emniyet kemeri takmadıklarına hayıflanıyorlar. Burada bu araç duran bir araç olduğu halde yine de ne kadar önemli olduğunu görüyorlar. Bu şekilde bir faaliyet yürütüyoruz. Gördüğünüz gibi emniyet kemeri takmayan sürücüleri durdurup buraya getirerek uygulamayla gösteriyoruz. Emniyet kemerinin yaralamalı kazalarda yüzde 60 oranında önleyiciliği var. Ölümlü kazalarda ise yüzde 45 oranında önleyiciliği var."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kayseri'de Polis Ekipleri Emniyet Kemeri Takmayan Sürücülere Simülasyonla Uyarıda Bulundu - Son Dakika
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