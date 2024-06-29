Kayseri'de Polise Çarpan Şüpheli Tutuklandı

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Kayseri'de uygulamadaki ekibin "dur" ihtarına uymayan ve bir polise çarptıktan sonra kaçmaya çalışan şüpheli tutuklandı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, F.A. (36), Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin alkol uygulamasındaki "dur" ihtarına uymadı.

İhtarı yapan polise çarptıktan sonra kaçmaya çalışan sürücü, kısa süre içerisinde yakalandı.

Hırsızlık, uyuşturucu madde kullanma, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, kasten yaralama, tehdit, hakaret ve 6284 sayılı kanuna muhalefet suçlarından kaydı olduğu tespit edilen F.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kazada yaralanan polis memuru ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Öte yandan araç sahibi H.A'ya da ehliyetsiz kişiye araç kullandırmak suçundan 43 bin 275 lira ceza kesildi.