Kayseri\'de Polisler Çocuklarla Kar Topu Oynadı

Güncel

KAYSERİ'de devriye görevi yapan polis ekipleri bir parkta çocukların kar topu oyununa eşlik etti, birlikte poşetlerle kaydı.

Melikgazi ilçesinde devriye görevi yapan polis ekipleri, Necmettin Erbakan Parkı'nda çocukların isteği üzerine birlikte kar topu oynadı. Polisler, poşetle kayan çocuklara eşlik etti, onlarla sohbet etti. Ekip daha sonra devriye görevine dönerken, o anların görüntüleri, Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından paylaşıldı. Paylaşımda, "Melikgazi ilçesi Necmettin Erbakan Parkı civarında devriye görevi yürüten ekiplerimiz, kar yağışının etkisini sürdürdüğü bölgede gençler tarafından kar topu oyununa davet edilmiştir. Ekip otosuna isabet eden kar topları üzerine personelimiz araçtan inerek karşılık vermiş, neşeli anların yaşandığı oyun sonucunda ekiplerimiz gençlere mağlup olmuştur. Etkileşimin ardından ekiplerimiz çocuklar ve gençlerle bir süre sohbet ederek görev bölgelerine intikal etmiştir. Ekiplerimize yaşattıkları keyifli anlar için çocuklara ve gençlere teşekkür eder, neşelerinin daim olmasını dileriz" ifadeleri yer aldı.