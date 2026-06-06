Kayseri'de sağanak ve dolu hayatı felç etti - Son Dakika
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Kayseri'de sağanak ve dolu hayatı felç etti

06.06.2026 16:45
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Kayseri'de sağanak ve dolu, su birikintileri ve trafik aksaklıklarına yol açtı, dükkanlar su bastı.

Kayseri'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Kent genelinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle bazı cadde, sokak ve alt geçitlerde su birikintileri oluştu.

Bazı sürücüler ve yayalar aniden bastıran yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.

Tarihi Kapalı Çarşı'da da bazı dükkanları su bastı.

Erkilet, Kocasinan ve Sivas bulvarları başta olmak üzere birçok noktada yağış nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

Dolu nedeniyle bazı bölgelerde de hasar oluştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Ekonomi, Kayseri, Trafik, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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