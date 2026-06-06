Kayseri'de sağanak ve dolu hayatı felç etti

Kayseri'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Kent genelinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle bazı cadde, sokak ve alt geçitlerde su birikintileri oluştu.

Bazı sürücüler ve yayalar aniden bastıran yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.

Tarihi Kapalı Çarşı'da da bazı dükkanları su bastı.

Erkilet, Kocasinan ve Sivas bulvarları başta olmak üzere birçok noktada yağış nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

Dolu nedeniyle bazı bölgelerde de hasar oluştu.