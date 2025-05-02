Kayseri'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Sağanak yağış Kayseri'de hayatı olumsuz etkiledi

KAYSERİ - Kayseri'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışın ardından kentin yollarında oluşan su birikintileri hayatı olumsuz etkiledi. Taşkın meydana gelen yollarda araçlar güçlükle ilerlerken, trafiğin de sıkışmasına bazı yerlerde de durma noktasına gelmesine sebep oldu.

Diğer yandan oluşan taşkınlardan zarar gören bazı araçlar da arızalanarak yolda kaldı.