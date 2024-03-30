Kayseri\'de seçim güvenliği için 5 bin 560 güvenlik personeli görev yapacak

Kayseri'de seçim güvenliği için 5 bin 560 güvenlik personelinin görev yapacağı bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, yarınki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 1454 jandarma ve 3 bin 574 polis kent merkezinde görev alacak.
İlçelerde ise 532 polis seçim güvenliği için hizmet verecek.
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Mardin'de canlı büyükbaş hayvan taşıyan tırın devrilmesi sonucu inekler karayola daldı. Sürücü hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Türkiye'de yarın yapılacak olan 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi için Bolu'da sandıklar kuruldu ve hazırlıklar tamamlandı. Bolu'da merkez köyler hariç 166 bin 303 seçmenin oy kullanacağı kabin bölümleri ve 529 sandık kuruldu. Bolu genelinde ise 239 bin 169 seçmen, 1061 sandıkta oy kullanabilecek.
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