Kayseri\'de seçim güvenliği için 5 bin 560 güvenlik personeli görev yapacak

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Kayseri'de seçim güvenliği için 5 bin 560 güvenlik personelinin görev yapacağı bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yarınki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 1454 jandarma ve 3 bin 574 polis kent merkezinde görev alacak.

İlçelerde ise 532 polis seçim güvenliği için hizmet verecek.