Kayseri'de "Şehit Murat Akpınar-11" operasyonunda 102 zanlı yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen "Şehit Murat Akpınar-11" operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 102 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik "Şehit Murat Akpınar-11" operasyonu gerçekleştirdi.

725 personelin katıldığı operasyonda, 21 bin 122 kişi ve 11 bin 526 araç kontrol edildi, çeşitli suçlardan aranan 102 şüpheli yakalandı.

Operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 2 ruhsatsız tüfek ve çok sayıda suç aleti ele geçirildi.

Öte yandan, 49 kişiye Kabahatler Kanunu'ndan işlem yapıldı.

Operasyonda 724 araç ve sürücüsüne çeşitli trafik suçlarından cezai işlem uygulandı, 37 araç trafikten menedildi.