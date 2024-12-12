Kayseri\'de Silah Ticareti Operasyonu: 20 Tabanca Ele Geçirildi

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KAYSERİ'de durdurulan bir otomobilin bagajında ve stepnesinde 20 adet tabanca ve şarjörü ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda il dışından kente silah ticareti yaptığı bilgisi alınan A.T.'nin (52) otomobili durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, aracın bagajı ve stepnesinde 20 adet tabanca ve 20 adet şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan A.T., polis merkezine götürüldü.