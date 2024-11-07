Kayseri'de Silahlı Cinayet Duruşması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kayseri'de Silahlı Cinayet Duruşması

Husumet nedeniyle babasını öldüren sanık U.Y. hakim karşısında, duruşma ertelendi.

07.11.2024 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de, husumetlisinin babasını silahla öldüren sanık hakim karşısına çıktı.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık U.Y, müşteki D.K, maktul Y.A'nın müşteki yakınları ve sanık avukatı salonda hazır bulundu.

Sanık U.Y. savunmasında, maktul ile aynı mahallede ikamet ettiklerini, aralarında herhangi bir husumet olmadığını söyledi.

Maktulün oğlu D.A. ile aralarında alacak verecek nedeniyle husumet bulunduğunu öne süren sanık, bu kişinin olaydan önce kendisini tüfekle yaraladığı için şu anda cezaevinde bulunduğunu anlattı.

Olay günü, 2 arkadaşının maçta oynayıp oynamayacağını sormak üzere evine geldiğini, kapı önünde konuştukları sırada, belindeki baba yadigarı tabancayı gören arkadaşı müşteki D.K'ye silahı gösterdiğini öne süren U.Y, şunları kaydetti:

"D.K. 'ver bir bakayım' deyince tabancayı gösterdim. Bu kişi çekiştirdiği esnada silah elimde bir anda patladı. D.K. dizinden yaralandı. Başında durdum. Sağlık ekiplerini aradım. Annem gelerek bezle dizine tampon yaptı. Yakında bulunan sağlık merkezine haber vermeye giderken, maktul Y.A'nın evinin önünden geçmem gerekti. Evinin önünde bulunan maktul, beni görünce ayağa kalktı, belindeki tabancayı çıkardı. Ben, 'dur, yapma' dedim. Silahı bana doğrulttu. Sıkacak endişesiyle silahımı çıkararak rastgele 3 el ateş ettim. Sonra oradan uzaklaştım. Pişmanım."

Müşteki D.K. ise sanığın tabancayı kendisine değil yanlarında bulunan diğer arkadaşlarına uzattığı sırada patladığını ve o sırada namlu kendisine dönük olduğu için yaralandığını anlattı. D.K, sanıktan şikayetçi olmadığını belirtti.

Maktul Y.A'nın eşi H.A. ise oğlu ile sanık arasında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet olduğunu söyledi. Olay günü eşinin kapının önünde tavuklara yem verdiğini ifade eden kadın, "Sanık koşarak bizim eve doğru geldi. Yaklaşınca, belinden silahı çıkararak eşime sıktı. Bana doğrulttu, içeri kaçtım. Eşimin silahı yoktu. Şikayetçiyim, cezaevinde çürümesini istiyorum." diye konuştu.

Mağdur D.K'nin olayı engellemek istediği için yaralandığını iddia eden maktulün diğer çocukları da sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, en ağır cezayı almasını istedi.

Tanıkların da dinlendiği duruşmada, mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

U.Y. 12 Haziran'da, Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Selçuklu Sokak'ta, önce arkadaşı D.K'yi tabancayla yaralamış, ardından aynı silahla oğluyla husumetli olduğu Y.A'yı yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Y.A. kurtarılamamış, U.Y. ise tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Mahkeme, Cinayet, kayseri, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Hakim, Baba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Silahlı Cinayet Duruşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:37 Özgür Özel’den ’’MİT’e Mansur Yavaş talimatı verildi’’ iddiası Özgür Özel'den ''MİT'e Mansur Yavaş talimatı verildi'' iddiası
13:41 Cinsel ilişki sorusuna Narin’in ağabeyi Enes’ten dikkat çeken yanıt Cinsel ilişki sorusuna Narin'in ağabeyi Enes'ten dikkat çeken yanıt
13:37 Mahkeme başkanından ağabey Enes’e olay soru: Salim’in kızlarıyla ilişkiye girdin mi Mahkeme başkanından ağabey Enes'e olay soru: Salim'in kızlarıyla ilişkiye girdin mi?
10:59 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen “Cinsel ilişki“ itirafı Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı
07:34 Narin Güran davasının ilk duruşması başladı Narin Güran davasının ilk duruşması başladı
23:08 Sergen Yalçın, canlı yayında teklif aldığı takımın ismini verdi Sergen Yalçın, canlı yayında teklif aldığı takımın ismini verdi
22:52 Özel’den İBB’ye kayyum sorusuna dikkat çeken yanıt: Ne yapacağımızı çalıştık Özel'den İBB'ye kayyum sorusuna dikkat çeken yanıt: Ne yapacağımızı çalıştık
22:47 Galatasaray’ın Victor Osimhen’in bonservisini almak için hazırladığı plan ortaya çıktı Galatasaray'ın Victor Osimhen'in bonservisini almak için hazırladığı plan ortaya çıktı
22:34 Batman’da PKK sempatizanları ortalığı savaş alanına çevirdi. Batman'da PKK sempatizanları ortalığı savaş alanına çevirdi.
22:30 Arda Güler Türkiye’ye geri dönüyor Arda Güler Türkiye'ye geri dönüyor
22:26 Ekrem İmamoğlu ile Başsavcı Akın Gürlek görüşmesi iptal edildi Ekrem İmamoğlu ile Başsavcı Akın Gürlek görüşmesi iptal edildi
22:03 Esenyurt kayyumundan ilk atama Esenyurt kayyumundan ilk atama
22:03 Giovanni van Bronckhorst, Beşiktaşlı futbolcuları canavara benzetti Giovanni van Bronckhorst, Beşiktaşlı futbolcuları canavara benzetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 16:08:18. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de Silahlı Cinayet Duruşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.