 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kayseri'de Sözleşmeli Er Turgut Uzun'un Hayatını Kaybettiği Silahlı Kavga - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de Sözleşmeli Er Turgut Uzun'un Hayatını Kaybettiği Silahlı Kavga

Kayseri'de yaşanan silahlı kavgada Sözleşmeli Er Turgut Uzun hayatını kaybederken, Adem Oral yaralandı. Tutuklanan şüphelilerin ifadelerine göre, kavga amcamın husumetlisinin saldırısıyla başladı. Olay sırasında mermiler bitince Adem yaralı halde ateş etmeye devam etti ve kaçtı.

Kayseri\'de Sözleşmeli Er Turgut Uzun\'un Hayatını Kaybettiği Silahlı Kavga
02.01.2024 - 12:13,
Abone Ol
KAYSERİ'de Sözleşmeli Er Turgut Uzun'un (28) hayatını kaybettiği, pazar esnafı Adem Oral'ın (36) yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin tutuklanan şüpheliler Nimet Taşdemir (48), oğlu Sıddık Can Taşdemir (22) ve amcaları Kerem Taşdemir'in (51) ifadeleri ortaya çıktı. Cinayeti işlediği ileri sürülen Sıddık Can Taşdemir, "Karşı taraf, amcamın husumetlisidir. Onu gördüklerinde silahı, Kerem amcama doğrulttular. Kerem amcam da karşılık verince mermisi bitti. Benim de mermim bitmişti. Adem yaralı halde bize ateş etmeye devam ediyordu ardından olay yerinden kaçtık" dedi.

Olay, geçen yıl 30 Aralık'ta saat 10.00 sıralarında Kocasinan ilçesindeki Yeni Hal Kompleksi'nde meydana geldi. Pazarcı Nimet Taşdemir, oğlu Sıddık Can Taşdemir ve amcaları Kerem Taşdemir, meyve-sebze almak için geldikleri halde, aralarında husumet bulunan Adem Oral ile karşılaştı. İki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tabanca ve tüfeğin kullanıldığı kavgada, Adem Oral'ın arkadaşı olan ve izninde Kayseri'ye gelen Sözleşmeli Er Turgut Uzun başından, Adem Oral ise ayaklarından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Turgut Uzun, hastanede hayatını kaybetti; Adem Oral ise tedavisi sonrası taburcu edildi. Çalışma başlatan polis, 3 şüpheliyi kentin farklı adreslerinde yakalayıp, gözaltına aldı. 3 şüpheli işlemlerinin ardından tutuklandı.

'ÖLEN TURGUT'U TANIMIYORUM'

Tutuklanan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. DHA'nın ulaştığı ifadede, cinayeti işlediği iddia edilen Sıddık Can Taşdemir, "Karşı taraf, amcamın husumetlisidir. Karşı taraftan Adem Oral'ın kardeşi N.O., babamın oturduğu yerden arabanın kapısını açarak ona yumruk attı. Sonra çok ağır küfürler etti. Üzerini mont ile kapadığım tüfeği elime aldım ve araçtan aşağı indim. Olaydan hemen önce mermiyi sürdüm ve havaya ateş ettim. Bu sırada Adem Oral, aracından silah çekti. Silahı koltuğun arasına sıkışmıştı. Eline gelmedi. Sonra bıçağı alarak babamın üzerine yürüdü. Ben de bu sırada babamı korumak amacıyla Adem'in bulunduğu araca sıktım. Karşı tarafın asıl hedefi, Kerem amcamdı. Onu gördüklerinde silahı, Kerem amcama doğrulttular. Kerem amcam da karşılık verince mermisi bitti. Benim de mermim bitmişti. Adem yaralı halde bize ateş etmeye devam ediyordu ardından olay yerinden kaçtık. Ölen Turgut'u tanımıyorum. Amacım, babamı ve kendimi korumaktı" dedi.

'KİM KİME SIKTI, HATIRLAMIYORUM'

Karşı tarafı tanımadığını öne süren Nimet Taşdemir de ifadesinde şunları anlattı:

"Halden malımı almak için geldiğimde karşı taraf aracı ile önümüze kırdı ve aşağı indiler. Bana yumruk atıp, silahlara sarıldılar. Sonradan olaylar meydana geldi. Kim, kime ateş etti; hatırlamıyorum. Bende tüfek de tabanca da yoktu."

'HAVAYA 2-3 EL ATEŞ ETTİM'

Kerem Taşdemir ise ifadesinde "Kendimizi bir serüvenin içinde bulduk. İftiralara maruz kalıyoruz. Benim cezaevindeki 2 oğlum ile karşı taraf arasında husumet vardı. Halde arkadaşlarımla konuşurken birisi, 'Dışarıda birbirlerini öldürüyorlar' diye bağırdı. Silah sesini duyunca dışarı çıktım. Adem ile Sıddık Can birbirlerine ateş ediyorlardı. Ardından bana her yerden ateş edilmeye başlandı. Mermilerden biri montuma, diğeri sağ baldırımdan bacağıma isabet etti. 2 adet saçma vücuduma isabet etti. Havaya 2-3 el ateş ettim. Kimseyi hedef almadım ardından Sıddık Can'ı yanıma aldım. Amacım, onun yaralanmasını engellemekti. Karşı taraf, soyadı Taşdemir olan herkese husumet beslemektedir. Zannedersem kan davası güdüyorlar. Zaten bunlarla karşı karşıya gelmemek için pazarcılığı bıraktım" dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Kocasinan, Kayseri, Aralık, Olaylar, Güvenlik, Ceza, Suç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Sözleşmeli Er Turgut Uzun'un Hayatını Kaybettiği Silahlı Kavga - Son Dakika


12:25
Talebini yönetime iletti! Hakim Ziyech Galatasaray'dan ayrılıyor Talebini yönetime iletti! Hakim Ziyech Galatasaray'dan ayrılıyor
12:24
Tokyo Havalimanı'nda pistte bulunan bir uçak yanıyor! İçeride çok sayıda yolcu ve mürettebat olduğu söyleniyor. Tokyo Havalimanı'nda pistte bulunan bir uçak yanıyor! İçeride çok sayıda yolcu ve mürettebat olduğu söyleniyor.
11:41
Yükselişini sürdüren dolar 30 liraya koşuyor Yükselişini sürdüren dolar 30 liraya koşuyor
11:41
Galibiyete bile sevinemedi! İşte Jürgen Klopp'un maç sonuna damga vuran o anları Galibiyete bile sevinemedi! İşte Jürgen Klopp'un maç sonuna damga vuran o anları
11:29
Survivor All Star'da Poyraz ve Turabi arasında ilk oyunda kavga çıktı Survivor All Star'da Poyraz ve Turabi arasında ilk oyunda kavga çıktı
11:18
Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruk atmıştı! Tutuklanan gencin ifadesi ortaya çıktı Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruk atmıştı! Tutuklanan gencin ifadesi ortaya çıktı
11:11
İsrail casuslarına İstanbul merkezli 8 ilde operasyon! 33 kişi yakalandı İsrail casuslarına İstanbul merkezli 8 ilde operasyon! 33 kişi yakalandı
11:01
31 Mart'taki yerel seçime 36 siyasi parti katılacak 31 Mart'taki yerel seçime 36 siyasi parti katılacak

Son Dakika
12:25 Talebini yönetime iletti! Hakim Ziyech Galatasaray'dan ayrılıyor
12:24 Tokyo Havalimanı'nda pistte bulunan bir uçak yanıyor! İçeride çok sayıda yolcu ve mürettebat olduğu söyleniyor.
11:41 Yükselişini sürdüren dolar 30 liraya koşuyor
11:41 Galibiyete bile sevinemedi! İşte Jürgen Klopp'un maç sonuna damga vuran o anları
11:29 Survivor All Star'da Poyraz ve Turabi arasında ilk oyunda kavga çıktı
11:18 Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruk atmıştı! Tutuklanan gencin ifadesi ortaya çıktı
11:11 İsrail casuslarına İstanbul merkezli 8 ilde operasyon! 33 kişi yakalandı
11:01 31 Mart'taki yerel seçime 36 siyasi parti katılacak
10:53 21 ay sonra bir ilk! Bitcoin 45 bin doları aştı
10:48 Galatasaray kasayı dolduracak! Icardi Suudi Arabistan'a imzayı atıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 12:45:05. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de Sözleşmeli Er Turgut Uzun'un Hayatını Kaybettiği Silahlı Kavga - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement