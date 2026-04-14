Kayseri'de Silahlı Kavga: 5 Yıl Hapis Cezası

14.04.2026 12:54
Kayseri'de alacak meselesinden çıkan silahlı kavgada husumetlisini tabancayla yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanık, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, başka suçtan tutuklu sanık M.A. ile avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasında, sanığın "Başka bir suçu işleyememekten kaynaklanan infialle öldürmeye teşebbüs" ve "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık M.A, önceki ifadelerinin tekrar ettiğini ve suçlamaları reddettiğini belirterek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık M.A'ya "silahlı tehdit" suçundan 2 yıl 11 ay, "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan 2 yıl 1 ay hapis ve 16 bin 600 lira adli para cezası verdi.

Merkez Melikgazi ilçesinde 16 Ekim 2025'te, alacak meselesinden çıkan silahlı kavgada M.A'nın tabancayla ateş ettiği H.H.Ü. yaralanmıştı.

Olayın ardından yakalanan M.A. hakkında "silahla tehdit" ve "kasten yaralamaya teşebbüs" suçlarından dava açılmıştı.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
