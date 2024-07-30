Kayseri'de Silahlı Kavga: Anne ve Oğlu Öldü, Diğer Oğlu Yaralandı - Son Dakika
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Kayseri'de Silahlı Kavga: Anne ve Oğlu Öldü, Diğer Oğlu Yaralandı

Kayseri\'de Silahlı Kavga: Anne ve Oğlu Öldü, Diğer Oğlu Yaralandı

Kayseri'nin Develi ilçesinde iki aile arasında çocukların tartışması nedeniyle çıktığı öne sürülen silahlı kavgada anne ile oğlu öldü, diğer oğlu yaralandı. Kavga sonucunda hayatını kaybedenler olay yerinde bulunurken, yaralı ise hastaneye kaldırıldı. Jandarma, şüpheli olarak gördüğü kişiyi gözaltına aldı ve mahallede güvenlik önlemleri alındı.

30.07.2024 03:51
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Kayseri'nin Develi ilçesinde iki aile arasında çocukların tartışması nedeniyle çıktığı öne sürülen silahlı kavgada anne ile oğlu öldü, diğer oğlu yaralandı.

İddiaya göre, Küçükkünye Mahallesi'nde, akraba olan N.D. (55) ile S.A. (55) arasında çocukların kavga etmesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Diğer aile bireylerinin de dahil olduğu kavgada, S.A, aynı zamanda komşusu olan N.D. ile oğulları A.D. (36) ve S.D'ye (40) tüfekle ateş açtı.

N.D. ile oğlu A.D. olay yerinde hayatını kaybetti, S.D. ise yaralandı.

Yaralı S.D. Develi Devlet Hastanesi'ne götürüldü, cenazeler de hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma, şüpheli S.A'yı gözaltına aldı.

Ekipler mahallede güvenlik önlemleri aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de Silahlı Kavga: Anne ve Oğlu Öldü, Diğer Oğlu Yaralandı - Son Dakika

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