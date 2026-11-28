Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tartıştığı husumetlisi F.Ö.'yü tabancayla ağır yaralayan Berat Çağlayan Çelik (22), aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay, saat 02.00 sıralarında Keykubat Mahallesi Özkol Sokak'ta meydana geldi. Berat Çağlayan Çelik ile husumetlisi F.Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Çelik, husumetlisi F.Ö.'yü tabancayla kalbinden yaraladıktan sonra aynı silahla kendi başına ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan F.Ö. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.