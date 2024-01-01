 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kayseri'de silahlı saldırı: 2'si yoldan geçen, 4 çocuk yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de silahlı saldırı: 2'si yoldan geçen, 4 çocuk yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, yabancı uyruklu bir grup tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda, 2'si yoldan geçen, 4 çocuk yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, yaralı çocuklar hastaneye kaldırıldı. Durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kayseri\'de silahlı saldırı: 2\'si yoldan geçen, 4 çocuk yaralandı
01.01.2024 - 15:59,
Abone Ol

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde silahlı saldırıda 2'si yoldan geçen, 4 çocuk yaralandı.

İddiaya göre, yabancı uyruklu bir grup, elektrikli bisikletleriyle geldikleri Argıncık Mahallesi Osmangazi Caddesi'nde, husumetli oldukları öğrenilen E.M. (16) ile İ.Y'ye (17) tüfekle ateş ederek kaçtı.

Bu sırada yoldan geçen D.E. (15) ile S.E. de (15) saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 4 çocuğun da durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Osmangazi, Kocasinan, Kayseri, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de silahlı saldırı: 2'si yoldan geçen, 4 çocuk yaralandı - Son Dakika


16:34
Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
15:47
İstanbul'da lapa lapa kar yağacak! Tarih bile belli İstanbul'da lapa lapa kar yağacak! Tarih bile belli
15:42
Haluk Levent, yeni yılı depremzedelerle karşıladı Haluk Levent, yeni yılı depremzedelerle karşıladı
15:29
Bölgede tansiyon yüksek! ABD ve Husiler arasındaki gerilim sürerken İran savaş gemisini Kızıldeniz'e gönderdi Bölgede tansiyon yüksek! ABD ve Husiler arasındaki gerilim sürerken İran savaş gemisini Kızıldeniz'e gönderdi
15:20
Japonya'da 7.6'lık depremin ardından tsunami böyle geldi Japonya'da 7.6'lık depremin ardından tsunami böyle geldi
14:53
Köyde çıkan yangında 5 ev küle döndü, 2 kişi can verdi Köyde çıkan yangında 5 ev küle döndü, 2 kişi can verdi
14:51
Galata Köprüsü'ndeki Gazze yürüyüşüne 250 bin kişi katıldı Galata Köprüsü'ndeki Gazze yürüyüşüne 250 bin kişi katıldı
14:02
Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen vatandaşa yumruklu saldırı Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen vatandaşa yumruklu saldırı

Son Dakika
16:34 Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
15:47 İstanbul'da lapa lapa kar yağacak! Tarih bile belli
15:42 Haluk Levent, yeni yılı depremzedelerle karşıladı
15:29 Bölgede tansiyon yüksek! ABD ve Husiler arasındaki gerilim sürerken İran savaş gemisini Kızıldeniz'e gönderdi
15:20 Japonya'da 7.6'lık depremin ardından tsunami böyle geldi
14:51 Galata Köprüsü'ndeki Gazze yürüyüşüne 250 bin kişi katıldı
14:53 Köyde çıkan yangında 5 ev küle döndü, 2 kişi can verdi
14:02 Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen vatandaşa yumruklu saldırı
13:56 Futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın ifadesi: Para bende değil, birilerinin kolundaki saatlerde, ceplerinde
13:55 Armağan Çağlayan'da İbo Show'da kullanılan filtreye tepki: İnanılır gibi değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 16:41:24. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de silahlı saldırı: 2'si yoldan geçen, 4 çocuk yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement