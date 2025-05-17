Kayseri'de Silahlı Yağma Şüphelileri Yakalandı

KAYSERİ'de bir iş yerinde 'silahlı yağma' olayına karıştıkları belirlenen 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 5 Mayıs'ta iş yerinde 'silahlı yağma' olayına karıştıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 60 personelden oluşan özel ekip, şüphelilerin H.D. (26) ve O.Ç. (28) olduğunu belirledi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı. Yapılan aramalarda olay sırasında üzerlerinde bulunan kıyafetler, kar maskesi, eldiven ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Haber-Kamera: KAYSERİ,