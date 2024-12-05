Kayseri'de polisin düzenlediği "şok uygulamada" aranan 9 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik uygulama yaptı. 40 ekip ve 138 personelin katıldığı uygulamada, 2 bin 447 araç ve 5 bin 858 kişi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli yakalandı.
Uygulamada, 1 kurusıkı tabanca, 2 hacizli, 1 sahte plakalı ve 1 de hacizli belgeli otomobil ele geçirildi.
Öte yandan, üzerinde uyuşturucu madde bulunan 2 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Şok Uygulama: 9 Zanlı Yakalandı - Son Dakika
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