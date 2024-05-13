Kayseri'de Son Bir Haftada 15 Faili Meçhul Hırsızlık Olayı Aydınlatıldı - Son Dakika
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Kayseri'de Son Bir Haftada 15 Faili Meçhul Hırsızlık Olayı Aydınlatıldı

Kayseri\'de Son Bir Haftada 15 Faili Meçhul Hırsızlık Olayı Aydınlatıldı

Kayseri'de Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri son bir haftada meydana gelen 15 faili meçhul hırsızlık olayını aydınlatarak 20 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonlarda çalıntı malzemeler ele geçirildi ve 2 şüpheli tutuklandı. Ayrıca, Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından yakalanan 176 şüpheliden 73'ü tutuklandı. Kumar oynatıldığı tespit edilen 2 iş yerine düzenlenen operasyonda ise 3 kişiye adli işlem yapıldı ve 10 kişiye 64 bin 250 lira idari para cezası uygulandı.

13.05.2024 14:43
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Kayseri'de son bir haftada polis ekipleri tarafından 15 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son 1 haftada 15 faili meçhul hırsızlık olayını aydınlatarak, 20 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olaylarla ilgili 2 şüphelinin tutuklandığı operasyonlarda, çalıntı olduğu değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.

Ayrıca, Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yakalanan 176 şüpheliden 73'ü tutuklandı.

Kumar oynatıldığı tespit edilen 2 iş yerine düzenlenen operasyonda ise 3 kişiye adli işlem yapıldı, kumar oynadığı tespit edilen 10 kişiye 64 bin 250 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, Güvenlik, Hırsızlık, Suç, Polis, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Son Bir Haftada 15 Faili Meçhul Hırsızlık Olayı Aydınlatıldı - Son Dakika

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