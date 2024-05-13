Kayseri\'de Son Bir Haftada 15 Faili Meçhul Hırsızlık Olayı Aydınlatıldı

Kayseri'de son bir haftada polis ekipleri tarafından 15 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son 1 haftada 15 faili meçhul hırsızlık olayını aydınlatarak, 20 şüpheliyi gözaltına aldı.
Olaylarla ilgili 2 şüphelinin tutuklandığı operasyonlarda, çalıntı olduğu değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.
Ayrıca, Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yakalanan 176 şüpheliden 73'ü tutuklandı.
Kumar oynatıldığı tespit edilen 2 iş yerine düzenlenen operasyonda ise 3 kişiye adli işlem yapıldı, kumar oynadığı tespit edilen 10 kişiye 64 bin 250 lira idari para cezası uygulandı.
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