Kayseri'de Sünger Fabrikasında Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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Kayseri'de Sünger Fabrikasında Çıkan Yangın Söndürüldü

Kayseri\'de Sünger Fabrikasında Çıkan Yangın Söndürüldü

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir sünger fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle çalışanlar tahliye edildi ve hasar gören fabrikada soğutma çalışması yapıldı.

02.09.2024 13:46
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Kayseri'de bir sünger fabrikasında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 11. Cadde'de bulunan sünger fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle çalışanlar tahliye edildi.

Yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Hasar gören fabrikada ekipler soğutma çalışması da yaptı.

Kaynak: AA

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