Kayseri'de Sünnet Töreni

KAYSERİ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü personelleri, koruma ve bakım altındaki çocuklara sünnet töreni düzenledi. Aile ve Sosyal İl Müdürü Arzu Çıngır tarafından ellerine kına yakılan çocuklar, polis araçlarına bindirilip gezdirildi.

Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü personelleri tarafından, koruma ve bakım altındaki çocuklara sünnet töreni düzenlendi. Törende sünnet kıyafetleri giydirilen çocuklara, davul ve zurna ile kutlama düzenlendi. Ellerine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arzu Çıngır tarafından kına yakılan çocuklar, trafik polislerinin araçlarına bindirilerek gezdirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün sanal medya hesabında paylaşılan görüntüler, izleyenler tarafından beğeni topladı.

