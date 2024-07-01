Kayseri'de Suriye uyruklu çocuğa cinsel istismar iddiası: 14 emniyet mensubu ve 1 itfaiye eri yaralandı - Son Dakika
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Kayseri'de Suriye uyruklu çocuğa cinsel istismar iddiası: 14 emniyet mensubu ve 1 itfaiye eri yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, Suriye uyruklu bir kişinin 7 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiası sonrası yaşanan olaylarda 14 emniyet mensubu ve 1 itfaiye eri yaralandı. Olaylarla ilgili soruşturma başlatılırken, şüpheli ve mağdur tarafından 9 kişi Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü. Ayrıca, sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlar yapanlarla ilgili de soruşturma başlatıldı.

01.07.2024 10:43
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Kayseri'de Suriye uyruklu küçük yaştaki çocuğa Suriye uyruklu bir kişinin cinsel istismarda bulunduğu iddiası sonrası yaşanan olaylarda 14 emniyet mensubu ve 1 itfaiye eri yaralandı.

Melikgazi ilçesi Danişmentgazi Mahallesi'ndeki pazar yerinde bulunan tuvalette Suriye uyruklu İ.A'nın (26) amcasının kızı Suriye uyruklu 7 yaşındaki M.A'ya cinsel istismarda bulunduğu iddiasının ardından dün gece yaşanan olaylarda 14 emniyet mensubu ve 1 itfaiye erinin yaralandığı öğrenildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı olaylarla ilgili soruşturma başlattı.

Cinsel istismar olayının şüpheli ve mağdur tarafından 9 kişi, Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Olaylarla ilgili Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesince yapılan çalışmalarda 26 rapor düzenlendi.

Çeşitli sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yapanlarla ilgili de soruşturma başlatıldı.

Kayseri Valiliği, Danişmentgazi Mahallesi'ndeki cinsel istismar olayıyla ilgili Suriye uyruklu bir kişinin gözaltına alındığını, çocuğun ise koruma altına alındığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Sosyal Medya, Melikgazi, İtfaiye, Kayseri, Suriye, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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