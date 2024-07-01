"Suriye uyruklu kişiden çocuğa cinsel istismar" haberlerine yayın yasağı getirildi

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Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 yaşındaki çocuğun cinsel istismara uğraması ve sonrasında kentte çıkan olaylara ilişkin yayın yasağı getirdi. Soruşturma dosyası hakkında da kısıtlama kararı verildi.

7 YAŞINDAKİ AMCA KIZINA İSTİSMAR

Melikgazi ilçesi Danişmentgazi Mahallesi'ndeki pazar yerinde bulunan tuvalette Suriye uyruklu İ.A'nın (26) amcasının kızı 7 yaşındaki Suriyeli M.A'ya cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine yaşanan olaylarla ilgili Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

SORUŞTURMA TAMAMLANANA KADAR YAYIN YASAĞI

Bu kapsamda Kayseri 2. Sulh Ceza Hakimliği, "Mağdur ve ailenin sağlığını korumak, hadise sonrası artan toplumsal olayların önüne geçebilmek amacıyla, yaşanan toplumsal olayları ve mağdur çocuğun görüntülerini de kapsar nitelikte, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzer yayınların yapılmasının soruşturma evresi tamamlanana kadar yasaklanmasını" kararlaştırdı.

DOSYA HAKKINDA KISITLAMA KARARI GETİRİLDİ

Kayseri Valiliği, Danişmentgazi Mahallesi'ndeki cinsel istismar olayıyla ilgili Suriye uyruklu bir kişinin gözaltına alındığını, çocuğun ise koruma altına alındığını açıklamıştı. İstismar iddiasının ardından kentte yaşanan olaylarda 14 emniyet mensubu ve 1 itfaiye eri yaralanmıştı.