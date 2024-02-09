Kayseri'de tartıştığı kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan çocuk hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Kayseri'de tartıştığı kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan çocuk hastaneye kaldırıldı

Kayseri\'de tartıştığı kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan çocuk hastaneye kaldırıldı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, E.D. (16) ile henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışmanın ardından E.D., av tüfeğiyle vurularak yaralandı. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan çocuk, Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

09.02.2024 22:05
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Kayseri'de tartıştığı kişi tarafından av tüfeğiyle vurularak yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Melikgazi ilçesi Yeniköy Mahallesi Selçukbey Sokak'ta E.D. (16) ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda E.D, bu kişi tarafından av tüfeğiyle vurularak yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı E.D, ambulansla kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak amacıyla çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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Şehir Hastanesi, Yeniköy, Kayseri, Olay, Hukuk, Güncel, Son Dakika

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