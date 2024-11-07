Kayseri'de Tekvando ile Madalya Sevinci - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kayseri'de Tekvando ile Madalya Sevinci

Kayseri\'de Tekvando ile Madalya Sevinci

Kayseri Emniyetinin projesiyle 6 bin çocuk tekvando eğitimi aldı, 800 madalya kazanıldı.

07.11.2024 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Emniyet Müdürlüğünün "İpeksi Dokunuş ile Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi" kapsamında 6 bin civarında çocuk tekvando ile tanıştırılırken, sporcular son 10 yılda katıldıkları turnuvalarda yaklaşık 800 madalya kazandı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde, fiziksel ve ruhsal gelişimin en iyi şekilde tamamlanması, sosyoekonomik imkansızlıklar yüzünden spordan uzak kalan veya sporla tanışma fırsatı bulamayanların yönlendirilmesi amacıyla 6-18 yaş arası çocuklara tekvando eğitimi veriliyor.

Eğitimler, Vali Gökmen Çiçek'in talimatıyla geçen yıl kurulan Emniyet ERVA (Erdemlerimizle Varız) Spor Kulübü bünyesinde verilmeye devam ederken, projenin başlatıldığı günden beri son 10 yılda tekvandoyla tanışan yaklaşık 6 bin sporcunun 5 bin 500'ü lisans aldı.

Polis memuru ve başantrenör Mehmet Ali Dağlı, AA muhabirine, çocuklara 14 spor salonunda 4 antrenörle tekvando eğitimi verdiklerini söyledi.

Eğitimlerin ücretsiz verildiğini belirten Dağlı, şunları kaydetti:

"Faaliyetlerimizi Emniyet ERVA Spor Kulübü olarak tekvando branşında devam ettiriyoruz. 2014 yılından bu zamana kadar yaklaşık 6 bin sporcumuz oldu. Şimdiye kadar yaklaşık 800 madalyamız var. Bunlar çok ciddi rakamlar. Çoğu sosyal veya sportif projede bu rakam yakalanamıyor. Bu çok ciddi, önemli bir başarı. Bunlar minikler, yıldızlar, gençler, büyükler gibi kategorilerde. Bu madalyaların 10'u; Turkish Open, Balkan şampiyonaları, Başkanlık Kupası ve Avrupa Oyunları gibi uluslararası madalyalar. Bir sporcumuz da bu yıl Avrupa Şampiyonası'na katılacak."

"Ailelerden pozitif dönüşler alıyoruz"

Dağlı, çocukların spor sayesinde her alanda başarılı olabileceğini anlatarak, "Buraya devam eden çocukların dersleri olumlu etkileniyor. Ailelerden pozitif dönüşler alıyoruz. 'Antrenmana başladıktan sonra öz güveni yerine geldi, fazla kilolarını attı, utangaçlığı gitti, sosyalleşmeye başladı, kendini daha iyi ifade edebiliyor, dersleri daha iyi' gibi güzel dönüşler alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dağlı, çocukları bu spor sayesinde dışarıdaki kötü alışkanlıklardan ve tehlikelerden uzak tuttuklarını sözlerine ekledi.

Öğrencilerden 11 yaşındaki Kübra Alptekin, proje sayesinde 4 yıldır tekvando sporuyla ilgilendiğini söyledi.

Severek ve isteyerek antrenmanlara geldiğini belirten Alptekin, "Kayseri'de il ve bölgesel olarak birinciliklerim var. Polisler hem dışarıda bizim için çalışıyor hem de burada bize antrenör olarak ders veriyor. Hayatımıza renk katıyor, bizi burada çalıştırıyorlar. Hedefim uluslararası şampiyonluklar. Kayseri Emniyet Müdürlüğüne de böyle bir hizmet verdikleri için teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

12 yaşındaki Şengül Ravza Yıldız ise "4 madalya kazandım. Bunların 3'ü bölgesel birincilik, 1'i üçüncülük. Çok çalışıyorum. İnşallah Türkiye şampiyonluğu, daha sonra uluslararası şampiyonluklar hedefliyorum." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

kayseri, Güncel, Yaşam, Çocuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Tekvando ile Madalya Sevinci - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:53 ’Şeyh Sait’ ve ’Seyit Rıza’ sözleri nedeniyle DEM Partili Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma 'Şeyh Sait' ve 'Seyit Rıza' sözleri nedeniyle DEM Partili Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma
11:32 İtirafçı Nevzat Bahtiyar’dan ’’Cesedi neden parçalamadın’’ sorusuna pes dedirten yanıt İtirafçı Nevzat Bahtiyar'dan ''Cesedi neden parçalamadın'' sorusuna pes dedirten yanıt
11:09 Ünlü şarkıcının salona alınması avukatları isyan ettirdi: Gülben dışarı, avukatlar içeri Ünlü şarkıcının salona alınması avukatları isyan ettirdi: Gülben dışarı, avukatlar içeri
10:59 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen “Cinsel ilişki“ itirafı Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı
07:34 Narin Güran davasının ilk duruşması başladı Narin Güran davasının ilk duruşması başladı
17:31 Bütün dünyanın beklediği maç Mike Tyson, 27 yaşındaki YouTuber ile 80 bin kişilik statta dövüşecekler Bütün dünyanın beklediği maç! Mike Tyson, 27 yaşındaki YouTuber ile 80 bin kişilik statta dövüşecekler
17:28 Boşanacakları konuşulan Dilan ve Engin Polat çifti ’Cıstak Cıstak’ oynadı Boşanacakları konuşulan Dilan ve Engin Polat çifti 'Cıstak Cıstak' oynadı
17:17 Otomotiv devi, binlerce kişiyi işten çıkaracak Otomotiv devi, binlerce kişiyi işten çıkaracak
17:10 Herkesi şaşırtacak İşte Rahmi Koç’un en büyük hayali Herkesi şaşırtacak! İşte Rahmi Koç'un en büyük hayali
16:57 Trump kripto para dostu politikalarla başkanlık koltuğuna oturuyor3 Trump kripto para dostu politikalarla başkanlık koltuğuna oturuyor3
16:49 Uçuş sırasında korku dolu anlar: Yolcu uçak kapısını açmaya çalıştı Uçuş sırasında korku dolu anlar: Yolcu uçak kapısını açmaya çalıştı
16:46 Süper Lig’de beklenmedik ayrılık Süper Lig'de beklenmedik ayrılık
16:43 Apartman ve Site Yönetimlerine Yetki Belgesi Zorunluluğu Geliyor Apartman ve Site Yönetimlerine Yetki Belgesi Zorunluluğu Geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 13:11:48. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de Tekvando ile Madalya Sevinci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.