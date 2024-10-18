Kayseri'de bir tırda 730 gram uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri- Malatya kara yolu uygulama noktasında durdurdukları bir tırda, narkotik köpeği destekli arama yaptı.
Aramada, şoför koltuğunun arkasında bulunan yatağın alt bölmesinde 730 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Sürücü İ.A. (51) "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.
Sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Tırda 730 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?