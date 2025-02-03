Kayseri'nin İncesu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
D.P. idaresindeki 50 KF 250 plakalı otomobil, Kayseri- Niğde kara yolu Örenşehir Mahallesi yakınlarında E.G'nin kullandığı 10 BJ 949 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, hafif ticari araçtaki B.E.G'nin (9) hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralı bir kişi de hastaneye sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Trafik Kazası: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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