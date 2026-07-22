Kayseri'nin Felahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Mollahacı Mahallesi'nde, H.K. (52) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil ile N.M.E'nin (73) kullandığı 38 YF 913 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, Gülbahar K. (48) yaşamını yitirdi, yaralanan H.K, N.M.E, B.K, E.K, N.E. ile H.K. hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?