Kayseri'de Trafik Kazası Davasında Sanık Tahliye Edildi - Son Dakika
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Kayseri'de Trafik Kazası Davasında Sanık Tahliye Edildi

Kayseri\'de Trafik Kazası Davasında Sanık Tahliye Edildi

Kayseri'de üniversite öğrencisi Osman Kahve'ye çarpıp ölümüne neden olan sanık İbrahim Ö., delil durumu ve tutukluluk süresi göz önünde bulundurularak yurt dışı çıkış yasağı ile tahliye edildi. Mahkeme duruşmayı erteledi.

14.01.2025 12:39  Güncelleme: 12:40
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KAYSERİ'de, cipiyle yolun karşısına geçmek isteyen üniversite öğrencisi Osman Kahve'ye (19) çarpıp ölümüne neden olan tutuklu sanık İbrahim Ö.'nun (23), delil durumu ve tutuklulukta geçirdiği süre göz önünde bulundurularak yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verildi.

Kaza, geçen yıl 2 Aralık'ta akşam saatlerinde Talas ilçesi Talas Bulvarı'nda meydana geldi. Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi hazırlık sınıfı öğrencisi Osman Kahve, yolun karşısına geçerken İbrahim Ö. idaresindeki cipin çarpması sonucu yaralandı. Çağırılan ambulansla ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Osman Kahve, bir gün sonra yaşamını yitirdi. Polis tarafından gözaltına alınan cip sürücüsü İbrahim Ö. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. İbrahim Ö. hakkında 'taksirle ölüme ya da yaralanmaya neden olma' suçundan hapis cezası istendi.

Kayseri Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık İbrahim Ö. ile avukatı hazır bulundu. Pişman olduğunu söyleyen sanık İbrahim Ö., "Karşı taraf vefat ettiği için üzgünüm. Gereken tüm önlemleri aldım. Ama yaya bir anda yola atladı, ben çarpmasam başka araç çarpacaktı kurtaramadım" dedi.

Mahkeme hakimi, tutuklu sanık İbrahim Ö.'yü mevcut delil durumu ve tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak, yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de Trafik Kazası Davasında Sanık Tahliye Edildi - Son Dakika

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