Kayseri'de Trafik Kazası: Öğrenci Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri'de Trafik Kazası: Öğrenci Hayatını Kaybetti

11.07.2026 00:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tıp öğrencisi Yaren Mercan'ın hayatını kaybettiği kaza davasında sürücü tutuklu yargılanıyor.

KAYSERİ'de tıp fakültesi öğrencisi Yaren Mercan'ın (22) hayatını kaybettiği kazaya ilişkin otomobil sürücüsü Kadir Efe'nin tutuklu yargılandığı davanın ikinci duruşmasında hakim, verdiği ara karar ile dosyanın Adli Tıp Genel Kurulu'na gönderilmesine hükmetti. Duruşma, eksiklerin tamamlanması için ertelendi.

Kaza, geçen 19 Mart'ta akşam saatlerinde Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Sayer Caddesi'nde meydana geldi. Kadir Efe yönetimindeki 38 YE 008 plakalı otomobil ile Yaren Mercan idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kazada metrelerce savrulan motosikletin sürücüsü Mercan yaralandı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi olan Mercan, kaldırıldığı hastanede bir gün sonra hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Kadir Efe'nin yapılan kontrolünde 1.05 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü sürücü Efe, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Hayatını kaybeden Mercan ise otopsi işlemlerinin ardından 21 Mart'ta şehir mezarlığında toprağa verildi. Cenazede Yaren Mercan'ın tabutunun üzerine doktor önlüğü örtüldü.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. 25'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede şüpheli Efe hakkında, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan ceza istendi.

25'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık Kadir Efe, cezaevinden SEGBİS ile katılırken, Mercan'ın şikayetçi amcası M.M. ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Yaren Mercan'ın tıp fakültesinden arkadaşları ise doktor önlükleri ile gelerek Mercan ailesine destek oldu.

Duruşmada savunma yapan sanık Efe, "Olay bir kazaydı. Herhangi bir kastım yoktu. Ben de daha önceden yakınlarını trafik kazasında kaybeden birisiyim. Böyle olsun istemezdim" dedi.

2 tanığın dinlendiği duruşmada mahkeme hakimi, ara kararla sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Hakim, bilirkişi raporları arasındaki görüş ayrılıkları olması nedeniyle dosyanın Adli Tıp Genel Kurulu'na gönderilmesine ve bazı eksikliklerin giderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Kayseri, Trafik, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Trafik Kazası: Öğrenci Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Belözoğlu, Galatasaray’ın efsanesini savundu: Futbol konuşacak 3 kişiden biri odur Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın efsanesini savundu: Futbol konuşacak 3 kişiden biri odur
İsrail askeri Filistinli esire işkence yaptı, fotoğrafını “Günaydın“ notuyla paylaştı İsrail askeri Filistinli esire işkence yaptı, fotoğrafını "Günaydın" notuyla paylaştı
19 yıl sonra çöp konteynerindeki bebek davasında anne: Hatırlamıyorum 19 yıl sonra çöp konteynerindeki bebek davasında anne: Hatırlamıyorum
Tıp öğrencisi Yaren’in hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Tıp öğrencisi Yaren'in hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
174 sürücü aynı hatayı yaptı Kesilen ceza 34,8 milyon lirayı buldu 174 sürücü aynı hatayı yaptı! Kesilen ceza 34,8 milyon lirayı buldu
Konya’da kayıp olarak aranan bir vatandaş sağ halde bulundu Konya'da kayıp olarak aranan bir vatandaş sağ halde bulundu

23:58
86’da oyuna girdi, 89’da attı İspanya yarı finalde
86'da oyuna girdi, 89'da attı! İspanya yarı finalde
22:34
Fenerbahçe’den Greenwood için açıklama: Geliyor
Fenerbahçe'den Greenwood için açıklama: Geliyor!
21:59
Arnavutköy’de boşandığı eşi ve oğlunu öldürüp intihar etti
Arnavutköy'de boşandığı eşi ve oğlunu öldürüp intihar etti
21:53
Trump’tan ’suikast’ iddialarına ilişkin ilk açıklama: İran’a yönelik talimatını paylaştı
Trump’tan 'suikast' iddialarına ilişkin ilk açıklama: İran'a yönelik talimatını paylaştı
21:40
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
21:14
Uyuşturucu ve fuhuştan tutuklu Portekizli manken Correia, İmamoğlu ile birlikte Haluk Levent, Mustafa Sarıgül ve Hasan Vatan’ın da ismini verdi
Uyuşturucu ve fuhuştan tutuklu Portekizli manken Correia, İmamoğlu ile birlikte Haluk Levent, Mustafa Sarıgül ve Hasan Vatan'ın da ismini verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2026 01:08:57. #7.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de Trafik Kazası: Öğrenci Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.