Kayseri'de Trafik Kazası: Öğrenci Hayatını Kaybetti

KAYSERİ'de tıp fakültesi öğrencisi Yaren Mercan'ın (22) hayatını kaybettiği kazaya ilişkin otomobil sürücüsü Kadir Efe'nin tutuklu yargılandığı davanın ikinci duruşmasında hakim, verdiği ara karar ile dosyanın Adli Tıp Genel Kurulu'na gönderilmesine hükmetti. Duruşma, eksiklerin tamamlanması için ertelendi.

Kaza, geçen 19 Mart'ta akşam saatlerinde Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Sayer Caddesi'nde meydana geldi. Kadir Efe yönetimindeki 38 YE 008 plakalı otomobil ile Yaren Mercan idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kazada metrelerce savrulan motosikletin sürücüsü Mercan yaralandı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi olan Mercan, kaldırıldığı hastanede bir gün sonra hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Kadir Efe'nin yapılan kontrolünde 1.05 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü sürücü Efe, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Hayatını kaybeden Mercan ise otopsi işlemlerinin ardından 21 Mart'ta şehir mezarlığında toprağa verildi. Cenazede Yaren Mercan'ın tabutunun üzerine doktor önlüğü örtüldü.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. 25'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede şüpheli Efe hakkında, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan ceza istendi.

25'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık Kadir Efe, cezaevinden SEGBİS ile katılırken, Mercan'ın şikayetçi amcası M.M. ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Yaren Mercan'ın tıp fakültesinden arkadaşları ise doktor önlükleri ile gelerek Mercan ailesine destek oldu.

Duruşmada savunma yapan sanık Efe, "Olay bir kazaydı. Herhangi bir kastım yoktu. Ben de daha önceden yakınlarını trafik kazasında kaybeden birisiyim. Böyle olsun istemezdim" dedi.

2 tanığın dinlendiği duruşmada mahkeme hakimi, ara kararla sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Hakim, bilirkişi raporları arasındaki görüş ayrılıkları olması nedeniyle dosyanın Adli Tıp Genel Kurulu'na gönderilmesine ve bazı eksikliklerin giderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.