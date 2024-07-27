Kayseri'de trafik kazasında 1 ölü, 3 yaralı

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Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Kayseri- Ankara kara yolunun Tahirinli Mahallesi yol ayrımında, O.Ç. idaresindeki 38 SF 190 plakalı otomobil ile M.E. yönetimindeki 06 CSD 028 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücü O.Ç. yaralandı, yanındaki eşi S.Ç. hayatını kaybetti, diğer araçtaki M.E. ve E.C. de yaralandı.

Olayı yoldan geçerken gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı O.Ç, M.E. ve E.C. ise gelen sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.