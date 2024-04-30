Kayseri'de trafik kazasında hayatını kaybeden 12 yaşındaki öğrenci toprağa verildi - Son Dakika
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Kayseri'de trafik kazasında hayatını kaybeden 12 yaşındaki öğrenci toprağa verildi

Kayseri\'de trafik kazasında hayatını kaybeden 12 yaşındaki öğrenci toprağa verildi

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi Erva Yıldırım'ın cenazesi Talas ilçesindeki Dedeoğlu Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Talas Mezarlığı'nda defnedildi. Kazaya karışan sürücü gözaltına alındı.

30.04.2024 16:03
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Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi Erva Yıldırım'ın cenazesi toprağa verildi.

50. Yıl Dedeman Anadolu İmamhatip Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Yıldırım için Talas ilçesindeki Dedeoğlu Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Öğrencinin yakınları tabutu başında gözyaşı döktü.

Cenaze namazının ardından, ailenin tek çocuğu olduğu öğrenilen Yıldırım'ın cenazesi, Talas Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene, öğrencinin ailesi ve yakınları ile İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı ve öğretmenler katıldı.

Öte yandan, kazaya karışan ve öğretmen olduğu öğrenilen sürücü gözaltına alındı.

Olay

Melikgazi ilçesinde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, dün Yıldırım Beyazıt Mahallesi Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Erva Yıldırım'a çarpmış, küçük kız kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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