Kayseri'de 'Türkiye'nin Enerji Vizyonu' Toplantısı: Akkuyu'dan İlk Elektrik Bu Yıl Sonunda

Kayseri'de 'Türkiye'nin Enerji Vizyonu' istişare toplantısı düzenlendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kayseri Ticaret Odası konferans salonunda yaptığı konuşmada, 'İnşallah bu sene sonunda ilk elektriği Akkuyu'dan üretmiş olacağız' ifadelerini kullandı. Toplantıya siyaset, yerel yöneticiler ve iş dünyasından çok sayıda temsilci katıldı.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, açılış konuşmasında 'Enerjide Tam Bağımsız Türkiye' hedefinin önemine vurgu yaptı. Gülsoy, güneş enerjisi kurulu gücünün 2014'te 40 megavattan bugün 25 bin megavatı aştığını belirterek, 2026'yı yenilenebilir enerjide yeni bir rekor yılı olarak gördüklerini ifade etti. Ayrıca, depolama yatırımlarının zorunluluğunu ve trafo kapasite sorunları gibi talepleri dile getirdi.

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerjisinde iki temel açmaz olduğunu belirtti: artan enerji talebinin karşılanması ve dışa bağımlılık. Kayseri'de 2002'den bu yana abone sayısının ve tüketimin önemli ölçüde arttığını örnek verdi. Enerji ithalatının ekonomiye yüküne dikkat çekerek, 2022'de yaklaşık 96,5 milyar dolar ödendiğini söyledi. Yenilenebilir enerji ve yerli üretimin önemini vurguladı, son 15 yılda güneş ve rüzgâr kurulu gücünün toplam 40 bin megavata ulaştığını açıkladı.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilişkin değerlendirmesinde Bayraktar, projenin son aşamasına gelindiğini ve ilk elektriğin bu yıl sonunda üretileceğini yineledi. Trakya projesi ve küçük modüler reaktörlerin de nükleer enerjide yeni dönemin parçaları olacağını ekledi. Toplantı, konuşmaların ardından basına kapatılarak soru-cevap bölümüyle devam etti.