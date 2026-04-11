Kayseri'de 'Türkiye'nin Enerji Vizyonu' Toplantısı: Akkuyu'dan İlk Elektrik Bu Yıl Sonunda

11.04.2026 20:49
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kayseri'de düzenlenen 'Türkiye'nin Enerji Vizyonu' istişare toplantısında, Akkuyu'dan bu yıl sonunda ilk elektriği üreteceklerini duyurdu. Güneş enerjisi ve yenilenebilir enerji konularındaki hedeflere de vurgu yaptı.

Kayseri'de 'Türkiye'nin Enerji Vizyonu' istişare toplantısı düzenlendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kayseri Ticaret Odası konferans salonunda yaptığı konuşmada, 'İnşallah bu sene sonunda ilk elektriği Akkuyu'dan üretmiş olacağız' ifadelerini kullandı. Toplantıya siyaset, yerel yöneticiler ve iş dünyasından çok sayıda temsilci katıldı.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, açılış konuşmasında 'Enerjide Tam Bağımsız Türkiye' hedefinin önemine vurgu yaptı. Gülsoy, güneş enerjisi kurulu gücünün 2014'te 40 megavattan bugün 25 bin megavatı aştığını belirterek, 2026'yı yenilenebilir enerjide yeni bir rekor yılı olarak gördüklerini ifade etti. Ayrıca, depolama yatırımlarının zorunluluğunu ve trafo kapasite sorunları gibi talepleri dile getirdi.

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerjisinde iki temel açmaz olduğunu belirtti: artan enerji talebinin karşılanması ve dışa bağımlılık. Kayseri'de 2002'den bu yana abone sayısının ve tüketimin önemli ölçüde arttığını örnek verdi. Enerji ithalatının ekonomiye yüküne dikkat çekerek, 2022'de yaklaşık 96,5 milyar dolar ödendiğini söyledi. Yenilenebilir enerji ve yerli üretimin önemini vurguladı, son 15 yılda güneş ve rüzgâr kurulu gücünün toplam 40 bin megavata ulaştığını açıkladı.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilişkin değerlendirmesinde Bayraktar, projenin son aşamasına gelindiğini ve ilk elektriğin bu yıl sonunda üretileceğini yineledi. Trakya projesi ve küçük modüler reaktörlerin de nükleer enerjide yeni dönemin parçaları olacağını ekledi. Toplantı, konuşmaların ardından basına kapatılarak soru-cevap bölümüyle devam etti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor
Kreşe bıraktığı çocuğunu darp edilmiş halde aldı Kreşe bıraktığı çocuğunu darp edilmiş halde aldı
“Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı “Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı
Okan Buruk’tan İlkay Gündoğan kararı Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan kararı
Sergen Yalçın: Kupa hedefimiz var Sergen Yalçın: Kupa hedefimiz var
Sinan Akçıl’dan para sorularına tek cümlelik yanıt: Teliflerim yeter Sinan Akçıl'dan para sorularına tek cümlelik yanıt: Teliflerim yeter

22:00
Fenerbahçe, Kayseri’de farka koştu
Fenerbahçe, Kayseri'de farka koştu
21:02
ABD ile masaya oturan İran heyetinden ilk fotoğraf
ABD ile masaya oturan İran heyetinden ilk fotoğraf
20:41
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu
20:18
Müzakerelerin ardından İran’dan ilk açıklama O konuda bir türlü anlaşamıyorlar
Müzakerelerin ardından İran'dan ilk açıklama! O konuda bir türlü anlaşamıyorlar
18:49
Sakarya’da 32 ton son tüketim tarihi geçmiş tavuk eti ele geçirildi
Sakarya'da 32 ton son tüketim tarihi geçmiş tavuk eti ele geçirildi
18:10
Irak’ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu
Irak'ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu
