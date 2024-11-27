Kayseri'de Türkiye'nin İlk Rüzgar Enerji Santrali Türbinleri Yola Çıktı - Son Dakika
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Kayseri'de Türkiye'nin İlk Rüzgar Enerji Santrali Türbinleri Yola Çıktı

Kayseri\'de Türkiye\'nin İlk Rüzgar Enerji Santrali Türbinleri Yola Çıktı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Türkiye'nin toplu ulaşım sektöründeki ilk rüzgar enerji santrali projesi için türbin parçaları İzmir'den yola çıktı. Proje, çevreci ulaşım çözümleriyle enerji üretimini hedefliyor.

27.11.2024 16:33  Güncelleme: 16:35
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KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye'nin toplu ulaşım sektöründeki ilk rüzgar enerji santrali (RES) projesinde kullanılacak olan türbinlerin parçaları, İzmir Alsancak Limanı'ndan Kayseri'ye doğru yola çıktı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.'nin Türkiye'nin toplu ulaşım sektöründeki ilk RES projesinde çalışmalar sürüyor. Türbinlerin parçalarından oluşan 80 araçlık sevkiyat, İzmir Alsancak Limanı'ndan Kayseri'ye doğru yola çıktı. Aralarında en büyüğü 81,5 metre uzunluğa, en ağırı 155 ton ağırlığa sahip parçaların yer aldığı kanat, kule, nacel ve hub, montaj planına uygun şekilde Kayseri'ye getirilecek. Türbin montaj edildiğinde yaklaşık 65 katlı bir binaya eş değer yükseklikte olacak. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bu projeyle toplu ulaşım hizmetlerinde kendi kaynaklarını kullanarak enerji üretimine başlamayı hedeflediklerini vurguladı. Projenin Türkiye'ye örnek olacağını belirten Başkan Büyükkılıç, Ulaşım hizmetleri alanında kendi enerjimizi üretmek için mevsim koşullarındaki zorluklara rağmen büyük bir gayretle çalışıyoruz. Sevkiyatımız başladı. Bu proje hem çevreci ulaşım çözümleri hem de kamu kaynaklarının en verimli şekilde kullanımı açısından Türkiye'ye örnek olacak. Belediye hizmetleri alanındaki yenilikçi, çevreci çözümlerle geliştirilen bu projelerin, Kayseri'nin vizyonunu ortaya koyuyor oluşu bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Her şey Kayseri'miz için dedi.

Haber-Kamera KAYSERİ,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de Türkiye'nin İlk Rüzgar Enerji Santrali Türbinleri Yola Çıktı - Son Dakika

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