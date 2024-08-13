Kayseri'de Uçak Bakım Teknisyenliği Kursu Tamamlandı - Son Dakika
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Kayseri'de Uçak Bakım Teknisyenliği Kursu Tamamlandı

Kayseri'de Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Avrupa Birliği destekli uçak bakım teknisyeni yetiştirilmesine yönelik kursu tamamlayan 70 kursiyere sertifika verildi. Uçak Bakım Teknisyenliği Eğitimi Projesi kapsamında düzenlenen kursta uzmanlar tarafından 720 saat eğitim verildi.

13.08.2024 16:11
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Kayseri'de, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Avrupa Birliği destekli uçak bakım teknisyeni yetiştirilmesine yönelik kursu tamamlayan 70 kursiyere sertifika verildi.

Avrupa Birliği'nden 320 bin avro hibe destekli, uçak bakım sektörünün nitelikli eleman ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlayacak "Uçak Bakım Teknisyenliği Eğitimi Projesi" kapsamında düzenlenen kursta uzmanlar tarafından 70 kursiyere 720 saat eğitim verildi.

Türkiye İş Kurumu ve Kapadokya Üniversitesinin de desteklediği projede eğitimlerini tamamlayan kursiyerler için Erciyes Teknopark Karbon Eğitim Salonu'nda düzenlenen sertifika töreninde konuşan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker, kursiyerlerin teknik olarak uçak bakımı üzerine eğitim aldığını söyledi.

Kurs esnasında bazı kursiyerlerin istihdam edildiğini vurgulayan Şeker, "Bu noktada ne kadar doğru bir projenin hayata geçtiğini gözlemlemiş olduk. Kayseri özelinde bakacak olursak da havacılık sektörünün çok kritik olduğunu vurguluyoruz. Son yıllarda ajanslarımızın istihdama verdiği önem, özellikle genç, kadın ve dezavantajlı insanlara verdiği öneme de doğrudan katkısı olan bir proje. Bugün de projenin meyvelerinin toplandığı bir sürece girdik." diye konuştu.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ayşe Ak ise kursiyerlerin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da iş bulma sürecinde yanlarında olacaklarını ifade etti.

İşgücü piyasasının genelde mesleki ve teknik alandaki elemanlara ihtiyaç duyduğunu dile getiren Ak, o açıdan bu projenin çok kıymetli olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifika verildi.

Kaynak: AA

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