Kayseri'de Üniversite Öğrencisi Eski Kız Arkadaşını Öldüren Sanığın Yargılanması Devam Ediyor - Son Dakika
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Kayseri'de Üniversite Öğrencisi Eski Kız Arkadaşını Öldüren Sanığın Yargılanması Devam Ediyor

Kayseri\'de Üniversite Öğrencisi Eski Kız Arkadaşını Öldüren Sanığın Yargılanması Devam Ediyor

Kayseri'de üniversite eğitimine katkı sağlamak için çalıştığı lokantadan çıkışta 18 yaşındaki eski kız arkadaşını tüfekle öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanık Gökhan Çatbaş'ın tutukluluğunun devamına karar verildi ve duruşma ertelendi.

28.05.2024 16:53
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Kayseri'de üniversite eğitimine katkı sağlamak için çalıştığı lokantadan çıkışta 18 yaşındaki eski kız arkadaşını tüfekle öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Gökhan Çatbaş (21) tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Maktul Edanur Çoban'ın müşteki annesi Tuğba ve babası Akın Çoban, Baro Başkanı Ali Köse, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, kadın derneklerinin temsilcileri ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanık Çatbaş, bu aşamada diyeceği bir şey olmadığını belirterek, tahliyesini talep etti.

Baba Akın Çoban ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.???????

Anbar Mahallesi'nde 13 Eylül'de, üniversite eğitimi için harçlık biriktirmek amacıyla çalıştığı lokantadan çıkan Edanur Çoban, sokakta eski erkek arkadaşı Gökhan Çatbaş tarafından tüfekle öldürülmüştü.?

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı'nı kazanan Çoban'ın, üniversite eğitimi için olaydan 4 gün sonra Tokat'a gitmeye hazırlandığı ortaya çıkmıştı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Gökhan Çatbaş'ın "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen iddianame doğrultusunda sanık hakkında dava açılmıştı.

Kaynak: AA

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